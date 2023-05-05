MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, OSB'de işçilerle buluştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Organize Sanayi Bölgesi'nde ( Osb ) işçilerle bir araya geldi.

İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdemir, seçim çalışmalarını OSB'de milletvekili adayları Ergün Eryılmaz, Ertuğrul Yücebaş ve Batuhan Berke Başpınar ile sürdürdü.

İşçilere hitap eden Özdemir, Millet İttifakı'nın ülkeyi koalisyon zamanlarına, kaos, kriz ve kargaşaların olduğu döneme götürme arzusu içinde olduğunu savundu.

MHP İl Başkanlığı binasına bir poster astıklarını belirten Özdemir, CHP'nin bu posterden rahatsız olduğunu aktardı.

Millet İttifakı'nı eleştiren Özdemir, CHP'nin HDP ile iş birliği yaptığını, birbirlerinden farkı olmadığını öne sürdü.