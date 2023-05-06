MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, Hür Doğu Türkistanlılar Derneğini ziyaret etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'de Hür Doğu Türkistanlılar Derneğine ziyarette bulundu.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Dernek Başkanı Sadullah Doğutürk ve dernek yöneticileri tarafından karşılanan Özdemir, Türkiye'ye yakın zamanda gelen Doğu Türkistanlılarla bir süre sohbet etti.

Özdemir, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'de yaşayan Doğu Türkistanlıların sorunlarının çözülmesi ile yakından ilgilendiğini belirtti.

Kayseri'de yaşayan Doğu Türkistanlıların sıkıntıları hakkında Dernek Başkanı Sadullah Doğutürk'ten bilgi alan Özdemir, "Ben kardeşlerimizin bu sıkıntıları ile bizzat ve yakından ilgileneceğim. Milliyetçi Hareket Partisi olarak soydaşlarımızın her daim destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.