MHP Genel Başkan Yardımcısı Özdemir, "Adım Adım 2023" programında konuştu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "CHP orman yangınları konusunda PKK terör örgütünün eylem ve sorumluluğuyla alakalı oldum olası derin bir sessizliğe gömülmüştür. Milletten bulamadığı desteği, afetlerle beraber olup milletin acısı üzerinden siyasi çıkar sağlamaya çalışan zillet zihniyetinin niyeti bozuktur." dedi.

Özdemir, Kayseri'nin Bünyan ilçesinde Kadın ve Gençlik Merkezi'nde düzenlenen "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" programında, ülkenin özellikle son iki yılda, çeşitli yerlerde meydana gelen doğal sebeplerle veya doğrudan sabotajlarla olduğu anlaşılan büyük çapta orman yangınları ile karşı karşıya kaldığını anımsattı. Devletin bütün imkanlarıyla bu konuda mücadele ettiğini vurgulayan Özdemir, kimi yerlerde PKK terör örgütünün yapılanmaları tarafından üstlenilen yangın felaketlerinin ülkeye yönelen bir bakıma terör saldırıları olduğunu belirtti.

Şimdiye kadar meydana gelen yangınlarda hayvanların telef olduğunu, ormanların ve tarım arazilerinin zarar gördüğünü, birçok yerleşim yerinin de kullanılamaz hale geldiğini, çok sayıda vatandaşın da bu yangınlardan etkilendiğini anlatan Özdemir, şunları söyledi:

"21 Haziran Salı günü Marmaris'te çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede şiddetini artırmış ve geniş alanlara yayılmaya başlamıştır. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olmuş, kontrol altına almak adına 27 helikopter ve 14 uçak ile havada, 253 arazöz, 26 tanker, 2 bin 604 orman işçisi ve çeşitli kamu kuruluşlarına ait 598 araçla da karadan mücadeleye başlamıştır. Gelen son bilgilere bakıldığında ise yangınla mücadelede tüm kurumlarımız seferber olmuş, başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere yetkili bakanlarımız bölgedeki gelişmeleri yerinde takip etmekteler. Hamdolsun, bu yangının da kontrol altına alındığına dair bilgiler gelmiştir."

Marmaris'teki yangına ilişkin muhalefetin tutumu

Buna rağmen karşılarında iflah olmaz anlayışa sahip bir muhalefet bulunduğunu dile getiren Özdemir, bunların bir gün olsun milletin yanında yer almayı, acısını paylaşmayı, dertleriyle dertlenmeyi yahut devletin samimiyetini görmeyi bir türlü başaramadıklarını kaydetti.

Bunların terör örgütünün siyasi uzantılarıyla Türkiye hasımlarına gösterdikleri samimiyet ve muhabbetin zerresini devlete ve millete bir türlü gösteremediklerini ifade eden Özdemir, şimdi de Marmaris'teki orman yangınlarını diline dolayan CHP ve İP'nin yangına karşı verilen mücadeleyi küçümseme çabasına giriştiklerini anlattı. Yaptıklarının her defasında ayaklarına dolandığını ve yine kendilerini rezil etmekten geri durmadıklarını dile getiren

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Marmaris'te yangın bölgesinde basın mensuplarına demeç veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun orman yangınlarına müdahale etmek için Türkiye'nin helikopter ve uçak filosunun olmadığı iddiasında bulunduğu anlarda, yangın söndürme helikopterinin faaliyetlerine devam etmesinin duyulması ve görülmesi, iflah olmaz hallerinin yeni bir örneğini sergilemiştir. Bir gün olsun hakikatle yüzleşmeyen, vicdan muhakemesi yapmayan zillet cenahının durumu işte böyle içler acısıdır. 28 Temmuz–2 Ağustos 2021 tarihleri arasında ülkemizde 119 orman yangını eş zamanlı olarak başlamış ve bu yangınların bazılarını bizzat PKK'nın bir yapılanması üstlenmiştir. Keza aynı teröristler 2019 ve 2020 yıllarında da ülkemiz genelinde yaşanan orman yangınlarını il il yayınlamışlardı. O dönem yaşanan felaketler üzerinden hükümete eleştiriler yönelten zillet ittifakının, PKK terör örgütünün böylesine alçakça eylemleri karşısında ise hiç sesleri çıkmamıştır. Bir gün olsun PKK terör örgütüne laf etmemişler ancak her defasında hükümeti sorumlu tutmaya çabalamışlardır. CHP, orman yangınları konusunda PKK terör örgütünün eylem ve sorumluluğuyla alakalı oldum olası derin bir sessizliğe gömülmüştür. Milletten bulamadığı desteği, afetlerle beraber olup milletin acısı üzerinden siyasi çıkar sağlamaya çalışan zillet zihniyetinin niyeti bozuktur. Sayın Genel Başkan'ımızın da ifade ettiği üzere, tüm ağaçlarımızı yaksalar da fidan dikecek toprağımız vardır, topraklarımız susuz kalsa da hamdolsun sulayacak kanımız vardır."

"Ülkemiz büyük ve güçlü bir ülkedir"

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hissedilen enflasyon ile mücadelenin kararlı bir şekilde devam ettiğine dikkati çeken Özdemir, dünyanın içinde bulunduğu kriz halini fırsata çevirmek isteyenler, stokçular, enflasyonun arkasına sığınarak fahiş fiyat artışları yapanlarla mücadelenin sürdürüldüğünü, fırsatçılara göz açtırılmadığını aktardı.

Bunlarla beraber vatandaşı enflasyona karşı koruyacak tedbirlerin hükümetle birlikte Cumhur İttifakı'nın ana gündemleri arasında olduğunu kaydeden Özdemir, "Yapılan resmi açıklamalara bakıldığında temmuz ayında gerçekleştirilecek maaş artışlarıyla vatandaşımızın gelir seviyesi de yüzde 40 artırılacaktır. Enflasyona karşı vatandaşlarımızın maaşına yapılan bu zamlarla alım gücümüz çok daha fazla artacaktır. Milletimiz müsterih olsun. Ülkemiz büyük ve güçlü bir ülkedir. Kim ne hesap yaparsa yapsın, kim hangi ihanet masasında oturursa otursun, hesapları elbette tutmayacak, masaları eninde sonunda dağılıp, başlarına geçecektir." diye konuştu.

Programda, MHP Kayseri İl Başkanı Adnan İncetoprak da konuşma yaptı.