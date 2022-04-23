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MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, iftar programına katıldı

AA - Anıl Kuru - Güncel
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da partisinin iftar programına katıldı.

KONYA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, Konya'da partisinin iftar programına katıldı.

Kalaycı, MHP Konya İl Başkanlığınca bir düğün salonunda düzenlenen iftar programında, ramazan ayının bereket ve rahmet ayı olduğunu söyledi.

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği bu ayda bir arada olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kalaycı, çarşamba günü Kadir Gecesi'nin idrak edileceğine dikkati çekti.

İl Başkanı Remzi Karaarslan ise iki yıldır ramazan programı düzenlenemediğini belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

Programa, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle davetliler katıldı.

AA / Anıl Kuru - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi, Mustafa Kalaycı, Düğün, Konya, Güncel, Haberler

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