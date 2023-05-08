MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı, Beyşehir'de vatandaşlara hitap etti

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Türkiye olarak bazı sektörlerde artık dünyada devler ligine girdik.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Türkiye olarak bazı sektörlerde artık dünyada devler ligine girdik." dedi.

Kalaycı, seçim çalışmaları kapsamında Konya'nın Beyşehir ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

MHP Beyşehir İlçe Başkanlığında partililerle bir araya gelen Kalaycı, parti binası önünde vatandaşlara hitap etti.

Kalaycı, 2019 yılında milli teknolojiye dayalı sanayi hamlesi başlatıldığını ve strateji belgesi hazırlanıp uygulamaya konulduğunu belirterek, "Alınan karar şuydu; ithal etmek zorunda kaldığı tüm ürünleri özellikle stratejik ürünleri kendi ülkemizde üretmek. Bu konuda da çok çeşitli sektörlerde milli ve yerli üretimi artırdık. Bazı sektörlerde artık dünyada devler ligine girdik. Mesela savunma sanayi olarak geçen yıl 4,5 milyar dolar ihracat yaptık." dedi.

Türkiye olarak geçmişte tamamen dışa bağımlı olarak ABD ve Avrupa'dan alınan uçakları, helikopterleri, tankı, topu ve füze ile silah sistemlerini artık ülke olarak üretmeye başladıklarını vurgulayan Kalaycı, şöyle devam etti:

"Genel başkanımız Devlet Bahçeli bey, 2018 yılı mitinginde Konya'da 'Konya savunma sanayisi üssü olacak' demişti. Bunun tabi en önemli dayanağı, Beyşehir'imizdeki 100 yıllık mazisi olan silah sanayi ve av tüfeği konusundaki tesislerimizdi. Hamdolsun 2020 yılında Konya'da teknoloji endüstri bölgesi açıldı ve oraya Aselsan fabrika kuruldu. Hemen yanında da Beyşehir'imiz için, av tüfeği üreticilerimiz için çok önemli olan Türkiye Test Merkezi ile ilgili yatırımın temeli atıldı. İnşallah kısa bir süre içerisinde yatırım tamamlanacak."

Kalaycı, av tüfeği ve silah üretim merkezi olan Beyşehir'de silah sanayi üzerine bir ihtisas organize sanayi bölgesi kurulmasının da gerektiğini vurgulayarak, "Daha önce Ticaret ve Sanayi Odası başkanımızla, Üzümlü ve Huğlu'daki arkadaşlarımızla görüştük. İnşallah önümüzdeki süreçte bunun kurulmasına da vesile olacağım. Ankara'daki işleri bana bırakın. Yeter ki, burada hemşehrilerim kuruluş yerini belirlesin. Ankara'dan gerekli izinlerin alınması, onay süreci bizim takibimizde olacak." diye konuştu.

Kalaycı, MHP İlçe Teşkilatı'nın ardından av tüfeği üretim merkezlerinden Huğlu ve Üzümlü mahallelerini de ziyaret etti.

Kalaycı'ya, MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, MHP Beyşehir İlçe Başkanı Nazım Parla, MHP Konya milletvekili 7. sıra adayı Mustafa Yağan ve partililer de eşlik etti. ???????