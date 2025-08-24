MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Yahyalı'da Ziyaretlerde Bulundu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde çeşitli ziyaret gerçekleştirdi.

MHP İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özdemir, ilk olarak MHP Yahyalı İlçe Başkanı Ahmet İpekci'yi ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Ardından Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk'ü makamında ziyaret eden Özdemir, ilçede yürütülen projeler ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Program kapsamında esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Özdemir, vatandaşlarla sohbet etti.

Ziyaret sonrası Derebağ Şelalesi'ni de gezen Özdemir, ilçenin turizm potansiyeline dikkati çekti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özdemir, "Yahyalımız doğal güzellikleri, çalışkan insanı ve güçlü belediyecilik anlayışıyla Kayseri'nin önemli ilçelerinden biridir. Hemşehrilerimizle bir arada olmak bizlere her zaman güç katıyor." ifadelerini kullandı.