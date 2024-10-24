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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: "Orta Doğu'daki Kiralık Katiller, Tusaş'ın Kahramankazan Yerleşkesine Saldırı Emri Verdi"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız:
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yapılan terör saldırısına ilişkin, "Genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli’nin 22 Ekim’de grup toplantımızda yapmış olduğu tarihi çağrı emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, kimyasını öyle bir bozdu ki suçüstü yakılacağını umursamadan Orta Doğu'daki kiralık katillerine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

(ANKARA) - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısına ilişkin, "Genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de grup toplantımızda yapmış olduğu tarihi çağrı emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, kimyasını öyle bir bozdu ki suçüstü yakılacağını umursamadan Orta Doğu'daki kiralık katillerine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan'daki tesislerine düzenlenen terör saldırısında 5 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi de yaralandı. Mhp Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yıldız'ın açıklaması şöyle:

"Genel başkanımız sayın Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de grup toplantımızda yapmış olduğu tarihi çağrı emperyalizmi öyle bir telaşlandırdı, kimyasını öyle bir bozdu ki suçüstü yakılacağını umursamadan Orta Doğu'daki kiralık katillerine Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'nin Kahramankazan yerleşkesine saldırı emri verdi.

Saldırıda 5 vatan evladı şehit oldu, 22 vatan evladı yaralandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Aziz Türk Milletinin başı sağ olsun. Şu hususu açıkça ifade etmek istiyorum; Bu suçüstü haline rağmen amalı, fakatlı konuşanlar emperyalizmin yerli işbirlikçileridir, sözlerinin hiçbir kıymeti yoktur."

Kaynak: ANKA / Güncel

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