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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız son yolculuğuna uğurlandı

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız, Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nden son yolculuğuna uğurlandı.

MİLLİYETÇİ Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın önceki gün hayatını kaybeden eşi Yasemen Yıldız, Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nden son yolculuğuna uğurlandı. Yıldız'ın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Anadoluhisarı Mezarlığı'ndaki aile kabristanınada toprağa verildi.

Milliyetçi Hareket Partisi ( Mhp ) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın önceki gün hayatını kaybeden eşi Yasemen Yıldız son yolculuğuna uğurlandı.Yıldız için Üsküdar'daki Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Feti Yıldız cenaze töreni öncesi taziyeleri kabul etti. Cenazeye MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, Eski Enerji Bakanı ve Feti Yıldız'ın akrabası Taner Yıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali Ihsan Yavuz, İstanbul Valisi Davut Gül, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, MHP İl Başkanı Sertel Selim, İstanbul 2 Nolu Baro Başkani Yasin Şamlı, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, Kürşat Yılmaz, Sedat Şahin, çok sayıda partili ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DEVLET BAHÇELİ VE ÖZGÜR ÖZEL'DEN ÇELENK

Yasemen Yıldız'ın cenaze törenine MHP Lideri Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel çelenk gönderdi. Feti Yıldız'ın eşi Yasemen Yıldız, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Anadoluhisarı Mezarlığı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmara Üniversitesi Feti Yıldız Üsküdar Cami MHP Politika Güncel Haberler

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