MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın, Tekirdağ'da konuştu Açıklaması

ÇANAKKALE (AA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Kamil Aydın, "1915 Çanakkale Köprüsü açılış törenine katılan, açılışını izleyen ve 'ben Türküm' diyen herkesin ağlaması gerekiyor. Çünkü o köprü sizin evlatlarınızın gerçekleştirdiği mühendislik harikası bir eser." dedi.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde partisince düzenlenen "Adım Adım: 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısında konuşan Aydın, yeni açılan 1915 Çanakkale Köprüsüyle ülkenin yeni bir eser daha kazandığını belirtti.

Aydın, ülkeye kazandırılan önemli eserlerle gurur duyulması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"1915 Çanakkale Köprüsü açılış törenine katılan, açılışını izleyen ve 'ben Türküm' diyen herkesin ağlaması gerekiyor. Çünkü o köprü sizin evlatlarınızın gerçekleştirdiği mühendislik harikası bir eser. Bazılarının bundan dahi rahatsız olduğunu görüyoruz. Bundan neden rahatsız oluyorsunuz? Bu eser hepimizin. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın bir söylemi var sıklıkla kullanırız; 'Yurtta Sulh Cihanda Sulh' biz yurt içinde de barışı önceleriz, yurt dışında da barışı önceleriz anlamı var ama burada Gazi Paşa'nın vurgulamak istediği tutarlılıktır. Siyasi tavırdaki tutarlılığı ifade eder. Yani içeride ne isen dışarıda da onu söyle. İçeride olaylar karşısında tavrın ne ise dışarıda da ülkeyi temsil ettiğinde o olaylar karşısında aynı tavrı sergileyeceksin. İçeride milli söylemlere sığınıp dışarıda gayri milli aymazlık içine düşmeyin."

Ahlaklı ve tutarlı siyasetin önemli olduğunu belirten Aydın, "Sistemi değiştirmek istediğini söylüyorlar sistem değişince ne olacakmış? Kayyumlar olmayacakmış. Peki kayyumlar niye atandı? Ülkenin birliğine, beraberliğine ve güvenliğine kast eden belediyeleri terör yuvasına çevirenlere müdahale olsun diye. Kaymakamı odasında öldürdüler, sizin evladınızı şehit ettiler odasında. Oraya giden doktorun, hemşirenin ölümünü hatırlayın. Nasıl öldürüldü onlar, kim lojistik destek verdi, kim bomba düzeneği kurdu, Kandil'le işbirliği kuran kimdi belediyeler değil miydi? Bunlar şimdi niye olmuyor? İşte bizim beka diye üzerinde ısrarla durduğumuz şeyi onlar galebe çalarak hafife almak ve sizin hafızanızdan atmak için ellerinden geleni yapıyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Toplantıya, Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, MHP İl Başkanı İlker Yücel, ilçe başkanları ve partililer katıldı.