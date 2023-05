MHP Gaziantep İl Başkanı Çıkmaz, 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklama yaptı

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'yle ilgili açıklamada bulundu.

Çıkmaz, yaptığı açıklamada, yapılacak seçimlerin Türkiye için tarihi öneme sahip olduğunu belirtti.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde tarihi bir farkla seçimi kazanacağına yürekten inandıklarını dile getiren Çıkmaz, "Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçileceği konusunda zerre şüphe ve endişemiz yok. Aynı şekilde Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizler de hemşerilerimizden büyük oranda destek göreceğimizi saha çalışmalarımız ve özel görüşmelerimiz neticesinde gördük ve hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Farklı sebeplerle farklı siyasi partilere yönelme eğilimindeki milliyetçi, ülkücü seçmene çağrı yapan Çıkmaz, şunları aktardı:

"Her zaman her toplumda fikir ve düşünce ayrılıkları, kırgınlık, küskünlük olabileceği gibi bizlerin arasında da bir şeyler yaşanmış olabilir. Bu kırgınlık, kızgınlık ve öfke ile bazı kararlar alınmış da olabilir. Biz özellikle kendini milliyetçi, ülkücü olarak tanımlayan ve böyle hisseden tüm dava arkadaşlarımızı yeniden 3 hilalin etrafında toplanmış olarak görmek istiyoruz. Çünkü bu seçimlerin telafisi olmayabilir. Herkes iyi bilmeli ki bu seçimde sandığa atılacak her oyun vebali var. Son pişmanlıklar fayda etmeyebilir. Ülkemizin yeni yüzyılının yol haritasını da belirleyecek bu seçimde bir tek oyun bile heba olmasına gönlümüz razı olmayacaktır. Hiçbir dava arkadaşımızın gelecekte 'keşke' deyip, pişmanlık duymasını istemeyiz. Burada mesele şahıs, makam, mevki değil, ülke, millet ve devlet meselesidir. Bu seçimde kırgınlık, küskünlük, öfke ve kişisel hesaplaşmaların bir kenara bırakılması ülkemizin istiklal ve istikbali için hayati derecede önem arz etmektedir. Ben başta ülkücü harekete hizmet vermiş ve değişik sebeplerle partimize gönül kırgınlığı olan dava büyüklerimizin ve tüm milliyetçi ülkücü kardeşlerimizin sandığa bu şuurla gidip, vicdanının sesine kulak vererek yapması gereken neyse onu yapacağına eminim."