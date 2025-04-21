MHP Eskişehir İl Başkanı'ndan Manavgat Belediyespor-Eskişehirspor Maçındaki Olaylara Sert Tepki

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, Bölgesel Amatör Lig'in 24'üncü haftasında oynanan Manavgat Belediyespor- Eskişehirspor maçında yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

Candemir, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu karşılaşmada Eskişehirspor'un Manavgat Belediyespor karşısında sadece sahada değil saha dışında da mücadele ettiğini belirtti.

Maçta Eskişehirspor taraftarının stada alınmadığını ifade eden Candemir, şunları kaydetti:

"AK Parti Eskişehir Milletvekilimiz Nebi Hatipoğlu'na ve oyuncularımıza fiziki saldırılar yapıldı. Yayın yasağı getirildi. Otobüsümüz taşlandı. 90 dakika boyunca ağır küfürler edildi. Teknik heyetimiz, kulüp başkanımız stadyuma güçlükle girebildi. Oyuncularımızın can güvenliği yoktu. Tüm bunların yaşanmasına göz yuman, üstünü örten, hatta parçası olan başta Manavgat Belediyespor teknik heyetini, kulüp yöneticilerini ve Manavgat Belediye Başkanı'nı kınıyoruz. Yaşananların takipçisi olacağımızı bilmelerini istiyoruz."