MHP, Erzurum'da Terörsüz Türkiye Toplantısı Düzenleyecek

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İl Başkanı İhsan Alkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" teması ile "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" bölge toplantılarının ilkinin Erzurum'da düzenleneceğini söyledi.

Bir restoranda düzenlenen toplantıda konuşan Alkan, 9 bölgede 81 ilin katılımıyla yapılacak bölge toplantılarının ilkinin 9 Ağustos Cumartesi saat 13.00'de Erzurum'da gerçekleştirileceğini belirtti.

Bölgedeki 9 ilin katılacağı toplantıya herkesi davet ettiklerini dile getiren Alkan, ayrıca MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk ve MYK üyelerinin katılımlarıyla yarın kentte bir dizi program düzenleyeceklerini ifade etti.

Yapacakları çalışmalara değinen Alkan, "Genel başkanımızın bizlere anlattığını önce sivil toplum kuruluş başkanlarımıza ve vatandaşlarımıza anlatacağız. Neden terörsüz Türkiye? Niye birdenbire Terörsüz Türkiye denildi? Birdenbire mi denildi? Bu sürece nasıl gelindi? Bu süreç nasıl oldu? Bunları anlatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Alkan, Erzurum'da düzenlenecek toplantıya katılmak isteyenler için il başkanlığınca araç temin edileceğini kaydetti.