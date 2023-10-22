MHP Edremit İlçe Teşkilatı Kan Bağış Kampanyası Düzenledi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Teşkilatı'nın düzenlediği kan bağış kampanyasına ilgi yoğun oldu.

MHP Edremit İlçe Teşkilatı, 21 ve 22 Ekim'de "1 Kan, 3 Can" adıyla kan bağış kampanyası düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Kızılay kan bağışı tırına gelen MHP İlçe Başkanı Gökhan Selcan, MHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, meclis üyeleri, partililer, sivil toplum kuruluşları, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş bağışta bulundu. MHP İlçe Başkanı Selcan, "Kan ihtiyacını en aza indirmek adına katılım sağlayan herkese teşekkür ederim. Bağışçılarımızdan Allah razı olsun" dedi.

Kampanya çerçevesinde Kızılay'a partili vatandaşlardan ilk gün 97 ünite, ikinci gün ise 157 ünite kan bağışında bulunulduğu öğrenildi. - BALIKESİR