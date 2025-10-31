Haberler

MHP Edirne İl Başkanlığından "Hayırlı günler komşum" ziyaretleri

Güncelleme:
MHP Genel Merkezi tarafından hayata geçirilen "Hayırlı günler komşum" temasıyla Edirne'de ziyaretler gerçekleştirildi.

MHP Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla ziyaretler gerçekleştirdiklerini belirtti.

İl ve ilçe merkezlerindeki şehit ailelerini ziyaret ettiklerini aktaran Tokluoğlu, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli beyefendinin selam ve sevgilerini ilettik. Ailelerimiz ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdiler." ifadelerini kullandı.

Tokluoğlu, sıkılmadık el bırakmayacaklarını belirtti.

Vatandaşları ziyaret edip dinlemeye devam edeceklerini ifade eden Tokluoğlu, şunları kaydetti:

"Milletimizin tüm güzelliklerini sahipleniyoruz, tüm değerlerini yüreğimizde taşıyoruz, inançla mücadelemizi yapıyoruz. Nitekim milletimize adanmışlığımız hesabi değil hasbidir, aşkımız ise kuru laf değil kalbi hakikattir.

Bu ilhamla Edirne'mizin ve Türkiye'mizin her yerindeyiz. Vatandaşlarımızla buluşuyor, konuşuyor, görüşüyor, dertleşiyor, vuslat sıcaklığında birlikte kucaklaşıyoruz."

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
