MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, 1919 Türk bayrağı dağıttı

MHP Diyarbakır İl Başkanlığı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda 1919 Türk bayrağı dağıttı.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, MHP Diyarbakır İl Başkanı Miktat Arslan ve beraberindeki partililer, Diyarbakır'ın en işlek caddelerinde esnaf ve vatandaşlara Türk bayrağı dağıtarak bayramlarını kutladı.

Miktat Arslan, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, 19 Mayıs 1919'un, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a ayak basarak, Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini başlattığı tarihi bir gün olduğunu hatırlattı.

Bu coşkulu günün, milletin istiklal ve istikbal bilincinin pekiştiği, Kurtuluş Savaşı'nın fiilen başladığı gün olduğunu belirten Arslan, Diyarbakır'ın bağımsızlığın ve milli şuurun sembolü Türk bayrağına maneviyatla sahip çıkacağının altını çizdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te TBMM'de yaptığı çağrıyı anımsatan Arslan, şunları kaydetti:

"Bilge Liderimiz, 'Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben' anlayışıyla, 'Terörsüz Türkiye' hedefinin gerçekleşmesi için özverili bir tavır ortaya koymaktadır. Bu çağrı, barış ve demokrasi kültürünün yerleşmesine önemli katkılar sağlamaktadır. Terörsüz Türkiye hedefini bir devlet politikası haline getiren Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece olan desteğini kararlılıkla devam ettirmektedir. Bin yıldır biriz, beraberiz, kardeşiz. Hep birlikte Türk milletiyiz. İnanıyoruz ki Türk ve Kürt kardeşliği bundan sonra da aynı inanç ve değerlerle birlikte yaşamaya devam edecektir."