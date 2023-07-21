MHP Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti Çalışmalarını Tamamladı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, parti bünyesinde oluşturulan ' Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti'nin, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği illerdeki çalışmasını tamamladığını bildirdi.

MHP'li Özdemir, yazılı açıklamasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla parti bünyesinde oluşturulan ' Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti'nin çalışmalarını tamamladığını belirtti. Özdemir, "6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimizde meydana gelen depremlerin etkilediği illerimizde hayatlarını sürdürmeye çabalayan vatandaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarını yakından tespit etmek, devlet kurumlarının çalışmalarını yerinde takip etmek amacıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla partimiz bünyesinde oluşturulan Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti, çalışmalarını tamamlamıştır. Heyetimiz, depremin etkilediği tüm illerimize yaptığı ziyaretlerde vatandaşlarımızla bir araya gelmiş, dert ve acılarını paylaşmış, devam eden sorun ve ihtiyaçlarını yerinde belirlemiş, kamu kuruluşlarımızca sürdürülen çalışmaları bizzat gözlemlemiş, istişarelerde bulunmuştur. MHP Milletvekillerinden oluşan Deprem Bölgesi İnceleme Heyeti, müteakiben oluşturdukları tespitlerini raporlaştırarak Sayın Genel Başkanımıza bugün arz etmişlerdir" ifadelerini kullandı.