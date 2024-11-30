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MHP'den Yeni İnfaz Kanunu Açıklaması

MHP'den Yeni İnfaz Kanunu Açıklaması
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MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, yeni bir infaz kanunu üzerinde mutabakat sağlandığını ve iyi bir infaz rejimi olmadan ceza adaletinin sağlanamayacağını belirtti.

ANKARA - MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, "Yeni bir anayasa gibi yeni bir infaz kanunu konusunda mutabakat vardır. Ceza hukukunun konusu suçtur. İnfaz hukukunun konusu suçludur. İyi bir infaz rejimi olmadan, ceza ve ceza Muhakemesi kanunu ne kadar iyi olursa olsun ceza adalet tam olarak sağlanamaz" dedi.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, sosyal medya hesabından infaz kanunu değişikliği konusunda açıklama yaptı. Yıldız şunları kaydetti:

"Yeni bir anayasa gibi yeni bir infaz kanunu konusunda mutabakat vardır. Ceza hukukunun konusu suçtur. İnfaz hukukunun konusu suçludur. İyi bir infaz rejimi olmadan, ceza ve ceza muhakemesi kanunu ne kadar iyi olursa olsun ceza adalet tam olarak sağlanamaz. Dünyanın her yerinde devletin cezalandırma hakkı ile sanığın hakları çatışma halindedir. Hukuk devletinde bu çatışmanın sınırları kanunlar,anayasa,insan hakları sözleşmesi ile çizilmiştir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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