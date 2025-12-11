Mhp, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu İçin Hazırladığı Raporu TBMM Başkanlığı'na Sundu.

(TBMM) - MHP, Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu için hazırladığı 120 sayfalık raporu TBMM Başkanlığı'na sundu. Raporu TBMM Başkanlığı'na teslim eden Komisyon üyesi ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, komisyonda grubu bulunan partilerin, sunulan raporları ortaklaştıracaklarını belirterek, "CHP, AK Parti, DEM ve diğer partiler, hatta grubu olmayan ve rapor hazırlayan arkadaşların da görüşlerinden faydalanacağız ve ortak bir şey ortaya çıkacak" dedi. Yıldız, "Bizim infaz kanunumuz, bu mesele olsun olmasın yeni baştan ele alınmak zorundadır. Devamlı söylerim 'yamalı bohçaya dönmüştür' diye. Bu meselelerden ayrı olarak da infaz kanunu, anayasa, siyasi partiler kanunu ve seçim kanununu da bu dönemde ele almamız lazım" ifadelerini kullandı.

Milli Birlik ve Dayanışma Komisyonu'ndaki partiler, komisyonda süreçle ilgili tarafların dinlenmesinin ardından öneri ve değerlendirmelerine ilişkin hazırladıkları raporları TBMM Başkanlığı'na sunuyor. Dün raporu sunan DEM Parti'nin ardından bugün de MHP, hazırladığı raporu TBMM Başkanlığı'na teslim etti.

Raporu sunmak üzere TBMM Başkanlığına giden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, teslim etmeden önce gazetecilere yaptığı açıklamada, raporda daha çok siyasal değerlendirmelerin yer aldığını belirterek, şunları söyledi:

"Sonunda hukuken yapılacak şeyler var. Hukuken yapılacak şeyler şarta bağlı tabi. Örgütün tamamen dağıtılması, silahların teslim edilmesi bu hususun da güvenlik güçleri tarafından tespit ve ilan edilmesine bağlı. Örgüt üyelerinden suça karışmamış olanlar gelip teslim olmaları halinde ceza görmeyecekleri Türk Ceza Kanunun'nda belli. Herhangi bir cezaya muhattap olmama değil tamamen bir beraat şeklinde anlaşılmaması gerekir. Denetimli serbestlik süresine de tabi olacaklardır."

"Birimlerimiz açıkladıktan sonra kanunu yapmak kolay"

Her partinin raporunu birbirinden farklı olabileceğini söyleyen Yıldız, "Komisyondaki partiler, grubu olan partiler mutlaka raporu ortaklaştıracağız. Yani CHP, AK Parti, DEM ve diğer partiler hatta grubu olmayan ve rapor hazırlayan arkadaşların da görüşlerinden faydalanacağız ve ortak bir şey ortaya çıkacak. Bir kanuni düzenleme için örgütün tamamen bütün kuruluşlarıyla beraber PKK veya PYD de dahil dağıtılması ve bunun da devletin yetkili organları tarafından ilan edilmesi. Bu mesela Milli İstihbarat Teşkilatı'dır, Türk Silahlı Kuvvetleri'dir. Birimlerimiz açıkladıktan sonra kanunu yapmak kolay" dedi.

İnfaz düzenlemesinin mutlaka yapılacağını belirten Yıldız, "Ceza indirimini bir af şeklinde anlamayın zaten bizim infaz kanunumuz bu mesele olsun olmasın yeni baştan ele alınmak zorundadır. Devamlı söylerim yamalı bohçaya dönmüştür diye. Bu meselelerden ayrı olarak da infaz kanunu, anayasa, siyasi partiler kanunu ve seçim kanununu da bu dönemde ele almamız lazım" ifadelerini kullandı.

"Önümüzdeki hafta tamamlanır"

Yıldız, raporu TBMM Başkanlığına teslim etmesinin ardından ise "Bugün muhtemelen AK Parti de teslim eder. CHP pazartesi gününe kadar süre istemiş. Önümüzdeki hafta artık tamamlanır ve yayınlanır" dedi.