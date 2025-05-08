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MHP'den Sokak Röportajlarına Kontrol Getirecek Kanun Teklifi

MHP'den Sokak Röportajlarına Kontrol Getirecek Kanun Teklifi
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sokak röportajlarının dezenformasyon yarattığını belirterek, TBMM'ye bu tür faaliyetlerin kontrol altına alınmasını sağlayacak bir kanun teklifi sundu. Teklif, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından yapılmasını ve kurallara uymayanlara cezai yaptırımlar öngörüyor.

(ANKARA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, sokak röportajlarının "dezenformasyon" yarattığını belirterek, kontrol altına alınması ve yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi için TBMM'ye kanun teklifi sundu.

Özdemir, sunduğu kanun teklifine ilişkin sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Son yıllarda artan şekilde, 'sokak röportajı' adı altında yapılan bazı faaliyetler, gerçekte önceden hazırlanmış senaryolarla ve mizansenlerle organize edilmektedir. Bu minvalde gerçekleştirilen içeriklerin amacı doğru bilgiyi almak yada yaymak değil; toplumda huzursuzluk yaratmak, halkı kin ve nefrete yönlendirmek, kamu düzenini bozmak ve dezenformasyon oluşturmaktır.

Bu tür röportajların bilhassa sosyal medya üzerinden yürütülen türleri, herhangi bir basın kuruluşuna bağlı olmayan veya basın kartı bulunmayan kişiler tarafından gerçekleştirilmektedir. Oysa basın faaliyeti belirli etik kurallara, meslek ilkelerine ve kurumsal denetime tabidir. Yetkisiz kişilerce yapılan bu tür faaliyetlerin, basın özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi mümkün değildir.

TBMM'ye sunduğumuz kanun teklifiyle, sokak röportajı adı altında yapılan bu faaliyetlerin kontrol altına alınması, yalnızca yetkilendirilmiş kişiler tarafından gerçekleştirilmesi ve kurallara aykırı davrananların cezai yaptırımla karşılaşması amaçlanmaktadır. Düzenlemeden muradımız hem basın mesleğinin itibarını korumak, hem toplumsal huzuru muhafaza etmek, hem de bilgi kirliliğini önlemek açısından önem taşımaktadır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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