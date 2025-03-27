MHP'den RTÜK Kararlarına Destek: Maddi Destek Talepleri Sorgulandı

(ANKARA) - Mhp Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "RTÜK'ün, kanunların hilafına hareket eden bazı televizyonlara yönelik almış olduğu ve bugün hayata geçirilen kararlar toplum vicdanında kabul görmüş, doğru ve yerinde olan kararlardır.Son günlerde özellikle internet ve sosyal medya üzerinden yayın yapan bazı kuruluşlar ve isimlerin, ısrarla takipçilerinden maddi destek talep etmeleri de dikkatlerden kaçmamaktadır. Ne olmuş da bu sözde yayın kuruluşları ve isimler şimdi kamuoyundan maddi destek istemektedir?"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun (RTÜK)Tv kanallarına verdiği cezaları doğru bulduğunu belirtti. Özdemir açıklamasında şunları kaydetti:

"RTÜK'ün, kanunların hilafına hareket eden bazı televizyonlara yönelik almış olduğu ve bugün hayata geçirilen kararlar toplum vicdanında kabul görmüş, doğru ve yerinde olan kararlardır. Yayıncılık faaliyetleri tarafgirliğin ötesinde; suçu ve suçluyu öven, halkı kin ve düşmanlığa sevk eden, bu yolda her türlü yalan bilgi ve iftiralarla dolu bir anlayışla gerçekleştirilemez.

Bunun yanı sıra son günlerde özellikle internet ve sosyal medya üzerinden yayın yapan bazı kuruluşlar ve isimlerin, ısrarla takipçilerinden maddi destek talep etmeleri de dikkatlerden kaçmamaktadır. Ne olmuş da bu sözde yayın kuruluşları ve isimler şimdi kamuoyundan maddi destek istemektedir? ABD'nin yeni hükümetinin Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) fonlarını kaptmasının hemen ardından ülkemizde faaliyet yürüten mevzu bahis çevrelerin maddi sıkıntı yaşadıklarını ilan etmesi tesadüfi değildir. Dolayısıyla yakın zaman içerisinde Türkiye'de faaliyet gösteren isim ve yayıncılardan, maddi gerekçeler sunarak kendi çaplarında ve kendi menfaatlerine olacak şekilde yardım kampanyası başlatanların/başlatacakların şimdiye kadar ABD kaynaklı fonlarla faaliyetlerini yürütmüş oldukları açıklık kazanacaktır."