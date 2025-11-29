Haberler

MHP'den Papa'nın Ziyaretine Tepki: 'Maksatlı ve Rahatsız Edici'

Güncelleme:
MHP Genel Sekreteri Semih Yalçın, Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaretinde düzenlenen ayinin maksatlı olduğunu belirtti. Yalçın, ayinin Hristiyan aleminin birleşmesini hedefleyen bir çalışma olarak rahatsızlık yarattığını ifade etti.

(ANKARA) - MHP Genel Sekreteri Semih Yalçın, Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak düzenlenen ayinin "maksatlı olduğunu" ileri sürerek, "Hristiyan aleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır" dedi.

MHP Genel Sekreteri Edip Semih Yalçın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere Papa 14. Leo, 27 Kasım- 2 Aralık tarihlerinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirmektedir. Hristiyan dünyasına yönelik planlı mesajlar içeren ve hem tarihi, hem de dini ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir. Nitekim söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir.

Hristiyan aleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır. Bu bağlamda; Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ATV kanalında yayımlanmakta olan Kuruluş Orhan dizisinin senarist ve yapımcısı Mehmet Bozdağ'ı arayarak, dizinin, Türk tarihi ve Anadolu coğrafyası açısından çok önemli öğretici, uyarıcı bir çalışma olduğunun altını çizmiştir. Sayın Genel Başkanımız ayrıca, yakinen takip ettiği bu başarılı dizinin, milletimizce hassasiyet ve ilgiyle seyredilmesi tavsiyesinde bulunmuştur."

Kaynak: ANKA / Güncel
