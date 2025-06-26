MHP'den Özgür Özel'e Sert Tepki

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MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Avrupa'yı milli iradeye müdahaleye çağırdığını belirterek eleştirilerde bulundu ve CHP'nin yabancı başkentlere iradesini teslim ettiğini savundu.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Demokratik yollarla iktidara gelme ihtimali kalmayan Özgür Özel, Avrupa'yı adeta milli iradenin kararına müdahale etmeye çağırmaktadır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Brüksel'deki Avrupa Birliği Konseyi toplantısındaki konuşmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Özel'in, "manda ve himaye hevesini bir kez daha acınası bir şekilde ortaya koyduğunu" savunan Büyükataman, "Demokratik yollarla iktidara gelme ihtimali kalmayan Özgür Özel, Avrupa'yı adeta milli iradenin kararına müdahale etmeye çağırmaktadır." görüşünü paylaştı.

"CHP'nin, kuruluş ayarlarının tam zıddına savrulduğunu, iradesini yabancı başkentlere teslim ettiğini" öne süren Büyükataman, şunları kaydetti:

"Bu sefil anlayış, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurucu kahramanlarımızın karşısında, manda ve himaye cemiyetleri kuran teslimiyetçi zihniyetin tıpatıp aynısıdır. Şaibeli bir kurultay ile CHP Genel Başkanı olan ve partisinin iç kavgalarından burnunu çıkaramayan Özgür Özel, şunu çok iyi bilmelidir: Türkiye Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir. Büyük Türk milleti, yabancı başkentlerin hiçbir müdahalesine bugüne kadar geçit vermediği gibi, bundan sonra da vermeyecektir. Yabancı başkentlerden medet umanlar karşılarında başkent Ankara'nın iradesini ve Türk milletinin kudretini görecek; sonunda kaybetmeye mahkum olacaklardır."

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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