MHP'den İstifa Etti, CHP'ye Katıldı... Hilmi Aslan: "Genel Başkanım, Biz Sizinle Yürümeye Varız; Ben MHP'de Üyeyim, Bugün de İstifamı Sunmaya Geldim"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ankara'da Üye Katılım Töreni düzenlendi. MHP'den istifa ederek CHP'ye katılan Hilmi Aslan, "Genel Başkanım, biz sizinle yürümeye varız. Ben MHP'de üyeyim. Bugün de istifamı sunmaya geldim. Herkes de görsün" dedi. Aslan, "Senin Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum sayın Genel Başkanım" diyerek yanında getirdiği MHP üyelik belgesini yırttı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Ankara'da Üye Katılım Töreni düzenlendi. MHP'den istifa ederek CHP'ye katılan Hilmi Aslan, "Genel Başkanım, biz sizinle yürümeye varız. Ben MHP'de üyeyim. Bugün de istifamı sunmaya geldim. Herkes de görsün" dedi. Aslan, "Senin Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum sayın Genel Başkanım" diyerek yanında getirdiği MHP üyelik belgesini yırttı.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün Ankara'da partisine katılan yeni üyelerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, yeni üyelere "Hoş geldiniz" derken parti rozetlerini takdim etti.

Aydın'ın Nazilli ilçesinden geldiğini söyleyen ve CHP'ye katılan Hilmi Aslan; "Kendim hafriyatçıyım. İş makinesi operatörüyüm ama şu anda 7 aydan beri çalışamıyorum, işsizim. Üç tane kız evladım var, ellerinizden öper. İki tane torunum var. Eşim, arkadaşlarım ile beraber geldim" dedi.

Aslan, ekonomik sorunlara değinerek, "Bundan bir buçuk sene önce mazotun litresi 6,50 TL idi. Ben iş makine ile saati 300 TL'ye çalışıyordum. Para kazanıyordum. Şimdi para kazanamıyorum. Vatandaşın işini göremiyorum. Mazot oldu 25 TL. Makinenin saatine 1200 TL diyorum, adam benim gözlerime bakıyor. O zaman bitirelim bu işi sayın Genel Başkanım. Genel Başkanımız ile yürüyelim diyorum. Artık yeter" dedi.

Eşinin şeker hastası olduğunu ifade eden Aslan, "Tedavi ettiremiyorum. Çünkü sağlık güvencem yok. Yeşil kart çıkaracağım. Diyor ki sağlık sigortan yok, borcun var. Borcunu öde. Nasıl ödeyeceğim? Çalacak mıyım, çırpacak mıyım? Ne ile ödeyeceğim?" diye konuştu.

Aslan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na, "Ben diyorum ki sayın Genel Başkanım, gel bitirelim bu işi. Gel başımıza, hep beraber yürüyelim diyorum" diye seslendi.

Partiye katılan Aslan, "Sayın Genel Başkanım, biz sizinle yürümeye varız. Ben MHP'de üyeyim. Bugün de istifamı sunmaya geldim. Herkes de görsün. Çanakkale Eceabat'ta şehitlik abidelerinde yatanları görsünler. Dört sene çalıştım. Emeğim var. Alnımın teri var. Orada kimler yatıyor bir görsünler" dedi.

Kılıçdaroğlu'na Aslan, "Senin Cumhurbaşkanı olmanı istiyorum sayın Genel Başkanım" dedi ve yanında getirdiği MHP üyelik belgesini yırttı.