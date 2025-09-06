MHP'den Iğdır'da "Terörsüz Türkiye: Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" ziyaretleri

MHP heyeti, Iğdır'da Şehit Aileleri Dayanışma Derneği ile Iğdır Kadim Aşiretler Federasyonunu ziyaret etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamada, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye : Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" sloganıyla başlattığı çalışmalara toplumun her kesiminden destek gelmeye devam ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre, bu kapsamda, MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Hayri Bulut ve Metin Keskin, Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Gökberk Osmanağaoğlu, MHP Iğdır İl Başkanı Hüseyin Ateş ve MHP teşkilatı, ailesinden iki şehit veren Şehit Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Akdeniz'i ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Akdeniz, Kürtçe "Artık yeter" anlamında gelen "Edi bese" ifadesini kullanarak, "Bu topraklar kolay vatan olmadı. Ailemizden iki şehit verdik ama vatan sağ olsun. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin başlattığı 'Terörsüz Türkiye' politikasını canıgönülden destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Heyet, Iğdır Kadim Aşiretler Federasyonuna da ziyaret gerçekleştirdi.

Federasyon Başkanı Ferhat Armağan, "Devlet Bahçeli büyüğümüzün, Türkiye'mizin önünü açacak bu politikasını tebrik ve teşekkür ediyorum. Memnuniyetlerimi dile getiriyorum. Biz iki millet, yüzyıllardır bu topraklarda birbirimize kardeşlik yaptık. Ben inanıyorum ki Sayın Genel Başkan'ın açtığı bu yolda kardeşliğimiz daha da perçinlenecek." ifadelerini kullandı.