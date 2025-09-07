Haberler

MHP'den A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik

Milliyetçi Hareket Partisi, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda, dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
