MHP'den A Milli Kadın Voleybol Takımı'na Tebrik
Milliyetçi Hareket Partisi, 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
MHP'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, "2025 FIVB Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası'nda, dünya ikincisi olan A Milli Kadın Voleybol Takımımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel