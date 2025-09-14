Haberler

MHP'den A Milli Basketbol Takımı'na Tebrik

Milliyetçi Hareket Partisi, EuroBasket 2025 finalinde gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı sosyal medya hesabından tebrik etti.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) finalinde ikinci olarak gümüş madalya kazanan A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı tebrik etti.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Avrupa Basketbol Şampiyonası final maçında gümüş madalya kazanan A Milli Basketbol Takımımızı tebrik ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
