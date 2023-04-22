MHP'de siyasi partilerle bayramlaşma

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Türkiye'nin prangalarından kurtulduğunu, tam bağımsızlık adına ciddi bir mesafe aldığını belirtti.

MHP'deki partiler arası bayramlaşmaya Genel Başkan Yardımcısı Karakaya ile Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Necmi Yıldırım ve İsmet Ağaç ev sahipliği yaptı. Bayramlaşmaya sırasıyla DSP, AK Parti, BBP, Yeniden Refah Partisi ve CHP geldi.

DSP Genel Başkan Yardımcıları Hikmet Aydemir ile Sevinç Erencan ve parti üyesi Ejder Onursal'dan oluşan heyeti kabulünde konuşan Karakaya, bayramlaşmanın güzel bir gelenek olduğunu, bunu devam ettireceklerini belirtti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu bayramın buruk geçtiğini dile getiren Karakaya, büyük felaketin altından kalkıldığını, yaraların sarılmasının zaman alacağını söyledi. Karakaya, "Bizler de Türk milleti olarak, devletimiz başta olmak üzere bu yaraların sarılması için elimizden geleni yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

DSP ile 1999'da koalisyon ortağı olduklarını anımsatan Karakaya, DSP'nin merhum Genel Başkanı ve eski başbakanlardan Bülent Ecevit'i rahmetle andı. O dönem iyi bir koalisyon ortaklığı yürüttüklerini dile getiren Karakaya, ortaklığın sistemin içinde bulunduğu durum nedeniyle 3,5 yıl sürebildiğini, vaktinde seçime gidemediğini söyledi.

Önceki sistemde ortalama koalisyon hükümeti süresinin 1,5 yıl olduğunu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle yönetimin daha istikrarlı hale geldiğini bildiren Karakaya, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne bakılınca gerçekten yönetimde istikrar ve güçlü bir yönetimin oluşması açısından önemli bir zemin oluşturdu, iklim sağladı. Asıl, önemli belki de üzerinde çok da durmadığımız şey, demokrasinin gereği Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki, yasama tarafındaki temsilde adaletin sağlanması. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle birlikte TBMM'deki temsil yüzde 98'lere çıktı. Şu an 14 tane parti var. 14 tane partiden 5'inin grubu var. Burası temsilde adaletin sağlandığı yer. Bunun anlamı vatandaşın verdiği oylar boşa gitmiyor."

Karakaya, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin halen parlamenter sistemin anayasasıyla yürütülmeye çalışıldığını belirterek, önümüzdeki dönem bu konuda çalışmaların yapılacağını kaydetti.

Aydemir de depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyük bir devlet olduğunu ve bu afetin altından kalkacağına inandığını kaydetti.

Yeni sisteme geçmekle bazı sorunların çözüldüğünü dile getiren Aydemir, Türkiye'de uygulanan başkanlık sisteminin dünyadaki örneklerinden farklı olduğunu kaydetti. Mevcut sisteme yönelik memnuniyetsizliklerin de bulunduğunu ifade eden Aydemir, "İnşallah onları da aşacağız zamanla. Her şey Türkiye için, milletimiz için daha olumlu, yapıcı, daha kalıcı olur." ifadelerini kullandı.

AK Parti heyetiyle bayramlaşma

AK Parti'den MHP'ye bayramlaşma için Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan, Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Reşide Yüksel ve Gençlik Kolları üyelerinden Osman Nuri Anbarkaya geldi.

MHP'li Karakaya, Karadeniz'deki doğal gazın devreye alınmasının önemine işaret ederek, "Türkiye enerjide bağımsız bir hale gelmeye çalışılıyor. Bugüne kadar Karadeniz oradaydı, rezerv oradaydı. Türkiye artık prangalarından kurtuldu. Gerçekten tam bağımsız bir Türkiye yönünde ciddi bir mesafe kat etti. Emeklemeyi geride bıraktı, yürümeye başladı. İnşallah önümüzdeki dönemde koşmaya başlayacak." diye konuştu.

AK Parti'li Erdoğan da depremler nedeniyle meydana gelen kayıplardan üzüntü duyduklarını belirtti ve "Büyüklerimiz o bölgeyi hiç bırakmadı, bölgede evleri yapıyor, devletimiz var oldukça hep birlikte bölgeyi kalkındıracağız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Karadeniz'deki doğal gazın çıkarılıp kullanıma sunulması, yerli otomobil TOGG'un üretime başlaması gibi müjdelerin de yaşanan güzel gelişmeler olduğunu belirtti.

BBP heyetiyle bayramlaşma

Bayramlaşma için BBP'den MHP'ye Genel Başkan Yardımcısı Tevfik Eren, Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Hakan Çelen ve Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Tuğçe Özyolu geldi.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne değinen Karakaya, pazartesi gününden itibaren Çankırı'dan mitinglere başlayacaklarını belirtti. Karakaya, "Ben 2018 seçimleriyle mukayeseli bakıldığında, 2023 seçimlerinin daha iyi sonuçlar vereceğini sahada görüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkanı Bahçeli başta olmak üzere MHP camiasının bayramını tebrik eden BBP'li Eren, bayramın Türk İslam alemine hayırlar getirmesini diledi ve "14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde ülkemiz için hayırlı olanı istiyoruz." diye konuştu.

Yeniden Refah Partisi heyetiyle bayramlaşma

Yeniden Refah Partisinden bayramlaşma için Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve Mahalli İdareler Başkanı Mehmet Kaderli, Gençlik Kolları Başkanı Melih Güner ve Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Osmanağaoğlu MHP'ye geldi.

Mevlüt Karakaya, eski Başbakanlardan Necmettin Erbakan'ın milli bir kişiliğinin bulunduğunu, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın da çok güzel bir siyaset benimsediğini belirterek, izlenen bu siyasetin sonuçlara yansıması dileğinde bulundu.

Yeniden Refah Partili Kaderli, bayramın, Türk milletinin ve bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını dileyerek, "14 Mayıs seçimlerinin ülkemiz için hayırlı olmasını ve inşallah Cumhur İttifakı'mızın da zaferiyle neticelenmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

Parti olarak, "Milli Görüş" geleneğini temsil ettiklerini dile getiren Kaderli, "Milli Görüş misyonu; ülkemizin ali menfaatleri ne gerektiriyorsa o konuda hiçbir zaman inisiyatif almaktan çekinmemiştir. Genel Başkanımızın ifade ettiği gibi rakam ve makam beklentisi içerisinde değil milletimize faydalı olma noktasında." diye konuştu.

Çözüm önerileriyle Türkiye'nin menfaatleri doğrultusunda hareket edeceklerini bildiren Kaderli, "Geldiğimiz noktada karşı tarafa baktığımız zaman bütün terör örgütlerinin, ülkenin içeriden ve dışarıdaki menfaatlerine yönelik gayrı niyet taşıdığına emin olduğumuz insanların bir safta birleşmesi Yeniden Refah Partisine milli bir sorumluluk yükledi. Bu sorumluluğun gereği olarak Cumhur İttifakı'ndaki yerimizi aldık. Sahada da teveccühü görüyoruz, ilk turda da biz bunun meyvelerini göreceğiz." ifadelerini kullandı.

CHP heyetiyle bayramlaşma

CHP'den bayramlaşma için Ankara Milletvekili Murat Emir ile Parti Meclisi üyeleri Semra Dinçer ve Deniz Demir geldi.

Mevlüt Karakaya, CHP'li misafirlerine ve partililere iyi bayramlar dileğinde bulundu.

Yaklaşan seçimleri hatırlatan Karakaya, "Ülkemiz ve demokrasi açısından katkı sağlayacak, birlik ve beraberliği pekiştirecek bir seçim olsun." diye konuştu.

CHP'li Emir, depremler nedeniyle buruk bayram yaşadıklarını, bu ortamda seçime gittiklerini dile getirdi.

Seçimlerin huzur ve kardeşlik içerisinde, demokrasiye hizmet edecek bir anlayışıyla geçmesi temennisinde bulunan Emir, "Umuyorum ki ülkemiz bu zor koşulların, bu ağır problemlerin altından yine milletçe, hep birlikte kalkacağız." dedi.

Mevlüt Karakaya, bayramlaşmaya gelen parti temsilcilerine, genel merkezi binasındaki Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Sergi Salonu'nu da gezdirdi.

Sizce Karadeniz gazı Türkiye'nin enerji alanındaki dışa bağımlılığını azaltır mı? — Haberler.com (@Haberler) April 21, 2023