MHP'de Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Açıklandı

MHP'de Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı Açıklandı
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MHP, Kurban Bayramı'nın 2. gününde siyasi partilerle bayramlaşma programını duyurdu. Programda MHP heyeti, çeşitli partileri kabul edecek ve karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilecek.

MHP'de Kurban Bayramı bayramlaşma programı belli oldu.

Bayramın 2. gününde, siyasi partileri, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü, MYK Üyesi Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet kabul edecek.

Partilerle bayramlaşma heyetinde ise Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Başdanışmanı MYK Üyesi Esma Özdaşlı ve MYK Üyesi Şahin Kartal yer alacak.

MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. MHP'yi, 09.25'de DEM Parti heyeti, 09.50'de AK Parti heyeti ziyaret edecek.

Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ile devam edecek.

MHP heyetinin aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Güncel
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