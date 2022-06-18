MHP'de deprem yaratan 'cinsel istismar' olayı! Önce teşkilatı feshettiler, bir gün sonra il başkanı tutuklandı

Mhp Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, 2 gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Diyarbakır İl Teşkilatı'nın feshedildiğini duyurdu.

"GÖRÜLEN LÜZUM ÜZERİNE KAPATTIK"

Yalçın, "Mhp Diyarbakır il teşkilatımız görülen lüzum üzerine parti tüzüğümüzün ilgili maddelerinin tanıdığı yetkiye istinaden feshedilmiş, il başkanlığımız kapatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

İL BAŞKANLIĞINA OPERASYON DÜZENLENDİ

Mhp'den yapılan açıklamanın ardından dün sabah Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açtığı bir soruşturma kapsamında MHP Diyarbakır İl Başkanlığı yöneticilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda, MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp ile bazı yönetim kurulu üyeleri gözaltına alındı.

İL BAŞKANI, CİNSEL İSTİSMAR SUÇLAMASIYLA TUTUKLANDI

Dün gece gözaltına alınan Kayaalp, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kayaalp, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince "cinsel istismar" suçlamasıyla tutuklandı. Kayaalp'in 16 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu öğrenildi.

DİYARBAKIR BAROSU'NDAN AÇIKLAMA

Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kamuoyuna yansıyan Cihan Kayaalp'ın çocuğun cinsel istismarı suçlamasıyla tutuklandığı dosyada merkez olarak istismara maruz bırakılan çocuğa hukuki destek verdiğimizi ve dosyanın takipçisi olmaya devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız."

KAPATMA TALİMATINI BAHÇELİ VERMİŞ

Eski MHP Diyarbakır Kocaköy İlçe Başkanı Zeynel Can, "Dolandırıcılık ve ahlak masası Diyarbakır İl Başkanlığı'na gidip oradakileri gözaltına aldı" dedi. Can, ayrıca Bahçeli'nin Diyarbakır İl Başkanlığı'nın kapatılması yönünde talimat verdiğini aktardı.