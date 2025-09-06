MHP Ceyhan İlçe Başkanlığı'na Semih Aksoy Atandı

MHP Ceyhan İlçe Başkanlığı görevine Semih Aksoy atandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, eski İlçe Başkanı Murat Mirzaoğlu'nun sağlık gerekçeleriyle istifasının ardından boşalan göreve Semih Aksoy getirildi.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı ile Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın gönderdiği yeni yönetim kurulu listesini ve görevlendirme belgesini Aksoy'a verdi.

Kanlı, yaptığı açıklamada, "Ceyhan'da kadrolarımızı daha da güçlendirdik. 2014-2016 döneminde ilçe başkanlığımızı yapan Semih Aksoy başkanlığında oluşturduğumuz yeni yönetimle ve tüm mensuplarımızla Ceyhan'da bayrağımızı daha da yukarı taşıyacağız inşallah. Bugüne kadar görev yapan tüm başkan ve yöneticilerimize teşekkür ediyor, Semih başkanımıza ve yenilenen kadromuza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.