Haberler

MHP Ceyhan İlçe Başkanlığı'na Semih Aksoy Atandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Ceyhan İlçe Başkanlığı, eski başkan Murat Mirzaoğlu'nun istifasının ardından Semih Aksoy'a teslim edildi. Yeni yönetimle Ceyhan'da partiyi güçlendirme hedefleniyor.

MHP Ceyhan İlçe Başkanlığı görevine Semih Aksoy atandı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, eski İlçe Başkanı Murat Mirzaoğlu'nun sağlık gerekçeleriyle istifasının ardından boşalan göreve Semih Aksoy getirildi.

MHP Adana İl Başkanı Yusuf Kanlı, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin onayı ile Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın gönderdiği yeni yönetim kurulu listesini ve görevlendirme belgesini Aksoy'a verdi.

Kanlı, yaptığı açıklamada, "Ceyhan'da kadrolarımızı daha da güçlendirdik. 2014-2016 döneminde ilçe başkanlığımızı yapan Semih Aksoy başkanlığında oluşturduğumuz yeni yönetimle ve tüm mensuplarımızla Ceyhan'da bayrağımızı daha da yukarı taşıyacağız inşallah. Bugüne kadar görev yapan tüm başkan ve yöneticilerimize teşekkür ediyor, Semih başkanımıza ve yenilenen kadromuza başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Betül Aklan - Güncel
Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü

Işıklarda çekilen görüntü izleyenleri ikiye böldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un göbeğinde tedirgin eden görüntü

Vatandaşlar tedirgin! Görüntü İstanbul'un göbeğinde çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.