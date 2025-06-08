MHP Çarşamba İlçe Başkanlığı Kurban Bayramı Programı Düzenledi

MHP Çarşamba İlçe Başkanlığı Kurban Bayramı Programı Düzenledi
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MHP Çarşamba İlçe Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenledi. İlçe Başkanı Yalçın, kutsal günün anlamını vurgulayarak bayram mesajı iletti. Belediye Başkan Vekili Sezgin ise Çarşamba'nın gelişimi için birlikte çalışacaklarını kaydetti.

MHP Çarşamba İlçe Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

MHP İlçe Başkanı Özgen Alper Yalçın, burada yaptığı konuşmada, bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Allah kestiğimiz kurbanları ve dualarımızı kabul eylesin. Bayramlaşma programınıza teşriflerinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve Kurban Bayramı'nızın mübarek olmasını diliyorum." dedi.

Belediye Başkan Vekili Ahmet Sezgin ise Belediye Başkanı Hüseyin Dündar'ın hac ibadetini yerine getirmek için kutsal topraklara gitmesi nedeniyle bu görevi kendisinin yürüttüğünü anlatarak, "Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak mecliste bugüne kadar Çarşamba yararına olacak her çalışmaya 'evet' dedik. Diğer konularda da her zaman fikrimizi beyan ettik. Çarşamba'nın daha ileriye taşınması ve Çarşambalı hemşehrilerimizin daha iyi bir yaşam sürebilmesi için mecliste çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu duygularla hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel
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