MHP Beypazarı'nda İstişare Toplantısı Düzenlendi

MHP Beypazarı'nda İstişare Toplantısı Düzenlendi
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MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı, Halkevinde geniş katılımlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Cabir Sülü, toplantıda partinin geniş katılım beklediğini vurguladı.

MHP Beypazarı İlçe Başkanlığının istişare toplantısının düzenlendiği bildirildi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Halkevinde düzenlenen MHP İlçe Başkanlığı İstişare Toplantısı, geniş kapsamlı ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Cabir Sülü, yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

"Beypazarı ziyaretinde bulunduğumuz sürelerde, sayın ilçe başkanı Erdoğan Orhan'dan hep sevindirici haberler aldık. Bu sevindirici haberler bizleri de oldukça motive ediyor. Bu gün de görüldüğü gibi, MHP'ye geniş bir katılım olacağı müjdesini bizlerle paylaştı. Emeği geçenlerden Allah razı olsun. Bu gün istişare için buradayız. Bir çok konuyu ele alarak burada değerlendireceğiz. Yaptığımız toplantılardan güzel sonuçlar çıkıyor. Bunları da il bazında tek tek değerlendiriyoruz."

İlçe Başkanı Erdoğan Orhan da azimli ve kararlı bir şekilde çalışmalarda bulunduklarını ve her kesimden insanı kucaklamayı sürdürdüklerini ifade etti.

Orhan, gelecek günlerde partilerine geniş kapsamlı bir katılım olmasını beklediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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