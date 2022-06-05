MHP Beypazarı'nda "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi - Haberler

MHP Genel Merkezince başlatılan "İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" MHP Beypazarı İlçe Başkanlığı tarafından ilçede gerçekleştirildi.

Toplantıya, TBMM İdare Amiri Erkan Haberal, ile birlikte il başkan yardımcıları, MHP Beypazarı ilçe yönetimi ile çok sayıda partili katıldı.

Belediyenin Mustafa Cankara Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıda konuşan Beypazarı MHP İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, parti çalışmalarının hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Ardından kürsüye gelen TBMM idare Amiri Mehmet Haberal il il, ilçe ilçe dolaşarak Cumhur İttifakı'nın hangi hizmetleri yaptığını aktardıklarını kaydetti.

Haberal, şu ifadelere yer verdi:

"Cumhur ittifakı ne yaptı, Millet İttifakı ne yapmak istiyor? Biz, tek bir şey söyledik bugüne kadar. Biz Cumhur İttifakı olarak bayrak diyenler, millet diyenler, devlet diyenler, tek dil diyenler, tek bayrak diyenler, bir araya geldik ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti için mücadele veriyoruz."

Haberal, Millet İttifakı'nın bileşenlerinin yanı sıra, masada olmayan ancak masayı her yönüyle destekleyen, terör örgütü mensubu olduğunu her zaman iddia ettikleri bir parti olduğunu ifade etti.