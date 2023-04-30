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MHP, Beykoz'da 'Bin Üyeyle Şahlanış Gecesi' düzenledi

MHP, Beykoz'da "Bin Üyeyle Şahlanış Gecesi" düzenledi

Güncel Haberler

MHP Beykoz İlçe Başkanlığı, partiye yeni katılanlar için "Bin Üyeyle Şahlanış Gecesi" düzenledi.

MHP Beykoz İlçe Başkanlığı, partiye yeni katılanlar için "Bin Üyeyle Şahlanış Gecesi" düzenledi.

Kavacık Yaşam Merkezi'nde yapılan programa, MHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bülent Karataş, MHP Beykoz İlçe Başkanı Emre Çömlekçi ile partinin bazı üyeleri de katıldı.

Karataş, burada yaptığı konuşmada, partiye yeni katılan üyelere teşekkür etti.

Karataş, "Cumhur İttifakı'nın kuruluş felsefesi, amacı bellidir. Pazarlıklar yok. Milletin bekası, milletin geleceği için bir araya gelinmiştir." dedi.

Çömlekçi ise ilçeyi milliyetçi ve ülkücü hareketin kalesi yapmak için durmadan mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Konuşmaların ardından partiye yeni katılan üyelere rozet takıldı.

Kaynak: AA / Büşra Çoban - Güncel

Milliyetçi Hareket Partisi Kavacık Karataş Beykoz Güncel Haberler

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