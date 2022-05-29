MHP Başkanı Bahçeli: Türkiye'nin geleceğini zillet değil, cumhur tayin edecektir - Haberler

İSTANBUL'un fethinin 569'uncu yıl dönümü ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreninde konuşan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, " Türkiye'nin geleceğini zillet değil cumhur tayin edecektir. Atatürk Havalimanı'nda yıkım yoktur, israf yoktur, heba edilmiş miras yoktur. Bilakis İstanbullu kardeşlerimin feraha ve selamete kavuşturacak ihya ve inşa faaliyeti vardır. Atatürk isminin silinmesi hiç kimsenin hatırına veya gündemine gelmemiştir" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, "Cesaretsizlik kaybedecek, yürek kazanacak. Recep Tayyip Erdoğan ve davası kazanacak. Cumhur kazanacak, Türkiye kazanacak" ifadelerini kullandı.

'HASRETİN VE VUSLATIN BULUŞMA NOKTASI YEŞİL ÖRTÜYE BÜRÜNECEK'

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'ATATÜRK HAVALİMANI'NDA İHYA VE İNŞA FAALİYETİ VARDIR'

'BİZİM TARİHİMİZ FETHİN TARİHİDİR'

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Demirören Haber Ajansı / Güncel