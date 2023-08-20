MHP Başçiftlik ilçe kongresi yapıldı

MHP Başçiftlik 14. olağan ilçe kongresi yapıldı.

15 Temmuz Şehitler Meydanı Çiçek Kıraathanesinde gerçekleştirilen kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan seçiminin yapılmasının ardından, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Yapılan konuşmaların ardından oy verme işlemine geçildi. Mevcut İlçe Başkanı Fikir Kocabay aday olmazken, Okan Bayram tek liste ile girdiği seçimde İlçe Başkanı seçildi.

Kongreye, Tokat İl Başkanı Mustafa İpek ve üyeler katıldı.

Bayram, seçim sonrası yaptığı konuşmada, "Seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyor, bizleri bu göreve layık gören yöneticilerimize teşekkür ediyorum." dedi.