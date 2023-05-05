MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, gazetecilerle buluştu

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, kentte görev yapan basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Merkezdeki bir otelde düzenlenen programa Başkan, MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.

Başkan, buradaki konuşmasında, toplumun kendilerini örnek gösterdiğini, seçip parlamentoya gönderdiğini ve bu nedenle büyük sorumluluk taşıdıklarını söyledi.

Siyasetçinin yaptığı işle ilgili bir bedel varsa ödemek zorunda olduğunu belirten Başkan, "Eğer biz onlar için bir şey yapmıyorsak ve seçildiğimiz şehrimize ihanet ediyorsak ya da o koltuklarda kendi adımıza işler yapıyorsak o koltuklar her zaman bize haram olur. Ben 150 bin kişinin oyu ile meclise gittim ama sadece 150 bin kişinin değil Antalya'nın tamamının derdini çözmek için meclisteyim." dedi.

Salgın döneminde sanayici, esnaf ve üreticinin sorunlarını çözmek için bakanlıklar arasında sürekli mekik dokuduğunu vurgulayan Başkan, üreticilerin daha az etkilenmesin için çok çalıştığını anlattı.

Siyasetin menfaat için yapılmaması gerektiğini dile getiren Başkan, sözlerine şöyle devam etti:

"(İYİ Parti) Önce masaya 'kumar masası, menfaat masası' diyeceksiniz ondan sonra o masaya tekrar oturacaksınız. O zaman bunu insanlar size soruyor. Bir masayı terk ettiğinizde ya kayıtsız kalacaksınız ya da 'menfaat masası, kumar masası' dediğiniz o masaya tekrar oturduğunuzda toplum bunu algılar. İYİ Parti içinde milliyetçi olanların, ülkücü olanları sayısı farklı nedenlerle çok çok azaldı. İYİ Parti'nin oyları ciddi anlamda düştü ve o yüzden sağa sola fevri hareketlerde bulunduklarını görüyorum."

Milliyetçi Hareket Partisi'nin çizgisi olan bir parti olduğunu ve hiçbir zaman kişisel menfaatler üzerinden siyaset yapmadığını vurgulayan Başkan, tek dertlerinin memleket olduğunu altını çizdi.

"Bizim tek derdimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilelebet payidar kalmasıdır." diyen Başkan, şunları aktardı:

"Demokratik, laik ve hukuk devleti olarak kalmasıdır. Bizim kırmızı çizgimiz Türk devletinin hiçbir zaman parçalanmamasıdır. Şimdi İYİ Parti'den çok sayıda bize arkadaşlarımızın dönüşleri var, bunların içerisinde geçmiş dönemde bizle çaba sarf etmiş fakat artık o gittikleri düşündükleri parti ile buldukları partinin aynı olmadığını gördüklerini söyleyen çok sayıda arkadaşımız var. Bizi destekleyen ciddi bir dip dalga var."

Başkan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin son mitingini 13 Mayıs'ta Antalya'da yapacağını da duyurdu.