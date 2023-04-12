MHP Ankara milletvekili adayları tanıtıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara İl Başkanlığınca milletvekili adayları tanıtıldı.

ATO Congresium'da düzenlenen Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Ankara İl Başkanı Turgay Baştuğ, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin Türk milleti için önemli olduğunu belirtti.

Baştuğ, Türk milletinin ve devletinin bütün düşmanlarının Cumhur İttifakı'nın karşısında saf tuttuğunu ifade ederek, "Ne hazindir ki bütün kirli emeller kendine altılı kumar masasında yer bulmuşlardır. Bu karanlık niyetler aynı hileli noter masasından onay almıştır. Bütün emperyalist talepler yine bu işbirlikçi masada kabul görmüştür." diye konuştu.

Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının Türk ve Türkiye asrı olacağını söyleyen Baştuğ, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim bu ülkü ve ülke yolunda adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Partimizin, Gazi Meclis'te en yüksek oranda temsil edilmesi için üç hilal uğruna gecemizi gündüzümüze katacağız. Hem MHP hem de Cumhur İttifakı olarak bıkmadan, usanmadan mücadele edeceğiz."

36 aday tanıtıldı

Konuşmanın ardından Ankara 1. Bölge milletvekili adayları Mevlüt Karakaya, Önder Kahveci, Eyyüp Yıldız, İbrahim Çiftçi, Oğuz Yılmaz, Levent Çağlancı, Şeniz Sezgin, Yiğit Yılmaz, Sultan Polat, Funda Gülerer, Murat Karakurt, Ahmet Karagöz, Adnan Yirik, 2. Bölge milletvekili adayları Sadir Durmaz, Özgür Bayraktar, Nevin Taşlıçay, Ahmet Selim Yurdakul, Cengiz Şahin, Tarkan Toper, Emine Güven Öztürk, İlkay Uyar Kaba, Ümmühani Çoşkun, Yusuf Tanık, Levent Uğurlu ve 3. Bölge milletvekili adayları Yaşar Yıldırım, Erkan Haberal, Seçkin Odabaşı, Fatih Çetinkaya, Özmen Alp Giray Erdemir, Hayriye Aydın, Erdinç Ölmez, Yaşar Yukarıkır, Bahri Batuhan Kurban, Hüseyin Yılmaz, Uğur Sadık ve Öznur Özen sahneye davet edildi.