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MHP Ankara İl Başkanı: Turgut Altınok'la Ankara Büyükşehir Belediyesi proje üreten bir belediyeye dönüşecektir

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MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, Ankara'nın son beş yıldır beceriksizlik ve iş bilmezlik yüzünden fetret dönemi yaşadığını savunarak, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un tecrübesine ve yönetim kabiliyetine güvendiklerini belirtti. Doğan, Altınok'un Ankara'yı marka yapacağına, yaşanılır hale getireceğine ve hizmetleri sağlayacağına inandıklarını söyledi.

MHP Ankara İl Başkanı Alparslan Doğan, " Turgut Altınok'la Ankara Büyükşehir Belediyesi algı değil, proje üreten bir belediyeye dönüşecektir." dedi.

Doğan, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Ankara'nın Mansur Yavaş'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı yönetiminde son beş yıldır beceriksizlik ve iş bilmezlik yüzünden fetret dönemi yaşadığını savundu.

Yavaş'ın daha önce Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olduğunu anımsatan Doğan, şöyle konuştu:

"Yavaş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olma hayaliyle PKK destekli masada olmaktan hiç gocunmadı, Kandil'in desteğini almaktan çekinmedi. Asıl görevi olan Ankara'ya ve Ankaralıya hizmet etmeyi unutup, şehir şehir dolaşıp oy istedi. Teröristlerle aynı karede olmaktan hiç utanmadı. Ankara'da sel oldu, fırtına oldu, Yavaş yoktu. Ankaralıya belediye lazım oldu, ortalıkta belediye diye bir şey yoktu."

Doğan, Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'un tecrübesine ve yönetim kabiliyetine güvendiklerini belirterek, şunları söyledi:

"Ankaramızı dünya başkentleri arasında marka yapacağına, bu şehri yaşanılır hale getireceğine, Ankaralının hak ettiği hizmetleri sağlayacağına, verdiği sözleri yerine getireceğine ve Ankaramızı daha huzurlu bir kent yapacağına hiç şüphemiz yok. Turgut Altınok'la Ankara Büyükşehir Belediyesi algı değil, proje üreten bir belediyeye dönüşecektir. Ranta değil, hizmete odaklanacaktır ve her şeyden önemlisi tek derdi Ankara olan bir Büyükşehir Belediye Başkanı olacaktır."

Doğan, Altınok'un Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "emaneti" olduğunu kaydederek, bir an bile durmaksızın canla başla çalışacaklarını vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

Ankara Büyükşehir Belediyesi Turgut Altınok Ankara Partiler Politika Güncel Haberler

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