MHP Ankara 3. bölge milletvekili adayları düzenlenen programla tanıtıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ankara 3. bölge milletvekili adaylarının tanıtımı için program düzenlendi.

Korkut Ata Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, MHP Ankara 3. bölge milletvekili adayları Erkan Haberal, Seçkin Odabaşı, Bahri Batuhan Kurban, Öznur Özen, Özmen Alp Giray Erdemir, Yaşar Yukarıkır, MHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Soner Cengiz, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Etimesgut Belediye Başkanı Demirel, programda yaptığı konuşmada, "Cumhur İttifakı olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar cumhurbaşkanı seçilmesi ve onun önderliğinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, TBMM'de Cumhur İttifakı'nın çoğunlukla temsil edilmesi konusunda yoğun bir çaba içerisindeyiz." dedi.

MHP Ankara milletvekili adayı Erkan Haberal da yaptığı konuşmada Millet İttifakı ile Yeşil Sol Parti'nin mutabakat metinlerinin benzerlik taşıdığını ifade etti.

HDP'nin aldığı 365 milyon liralık Hazine yardımının nerede olduğunu merak ettiğini kaydeden Haberal, "Bu parayı neden geri almıyorsunuz, ne zaman geri alacaksınız?" diye sordu.

Konuşmaların ardından tanıtılan milletvekili adayları bir süre vatandaşlarla sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi.