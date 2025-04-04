MHP, Alparslan Türkeş'i Vefatının 28. Yılında Andı
MHP Başkanlık Divanı, kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anısına Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Anma programında teşkilat üyeleri, Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı.
(ANKARA ) - MHP Başkanlık Divanı, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28'inci yılında Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.
Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılında, kabri başında düzenlenen anma programına Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP Ankara İl Başkanı ve ilçe başkanları katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Yalçın, Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı.
Kaynak: ANKA / Güncel