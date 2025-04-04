3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı belli oldu

İşte 3 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin temmuz zammı
Devlet Bahçeli, Türkeş'in anma törenine katılmadı

Saat bile verilmişti! Tüm gözler Bahçeli'yi aradı ama bulamadı
Bankalardan ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede

ATM zorunluluğu! Yeni para çekme kuralı devrede
CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özgür Özel'e iki rakip çıktı

CHP kurultayıyla ilgili bomba kulis! Özgür Özel'e iki rakip çıktı

MHP, Alparslan Türkeş'i Vefatının 28. Yılında Andı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Başkanlık Divanı, kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in anısına Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti. Anma programında teşkilat üyeleri, Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı.

(ANKARA ) -  MHP Başkanlık Divanı, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in vefatının 28'inci yılında Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Alparslan Türkeş'in vefatının 28. yılında, kabri başında düzenlenen anma programına Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, MHP Ankara İl Başkanı ve ilçe başkanları katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Yalçın, Türkeş'in kabrine karanfil bıraktı.

MHP, Alparslan Türkeş'i Vefatının 28. Yılında Andı
Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.