MHP Aksaray İl Kongresi yapıldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aksaray İl Başkanlığının 14. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Aksaray Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

MHP Aksaray Milletvekili Ramazan Kaşlı, burada yaptığı konuşmada, kongreye yüksek katılımın olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Aksaray'da MHP adına tarih yazdıklarını, teşkilata çok güvendiğini belirten Kaşlı, "6 ay sonra yapılacak yerel seçimleri liderimiz Devlet Bahçeli 4 kelime ile özetledi. 'Yerelde iktidar, genelde istikrar.' dedi. Ülkemizde iktidarın adı Cumhur İttifakı." diye konuştu.

MHP Aksaray İl Başkanı Mustafa Çölkesen ise MHP'nin varlığını Türk milletinin geleceğine adadığını ve uğruna şehitler verilen bir yiğitler otağı olduğunu vurguladı.

MHP Aksaray İl Başkanlığını 5,5 yıl gururla yaptığını aktaran Çölkesen, "Görevimi bir başka arkadaşıma devrediyorum. 2018 yılı nisan ayından bugüne kadar Devlet Bahçeli'nin emrinde ve 3 hilalin gölgesinde tüm ilçelerimiz, beldelerimiz, tüm teşkilatlarımızla uyum içinde gece gündüz çalıştık. Aksaray'da partimize leke getirmeden gururla teslim ettik." ifadesine kullandı.

İl başkanı adayı Burhanettin Karataş da 2024 yerel seçimlerine doğru Cumhuriyetin 100. yılında Türk ve Türkiye Yüzyılı temalı kongrede kazananın Türkiye ve Aksaray olacağını kaydetti.

Tek liste halinde yapılan kongrede Burhanettin Karataş, yeni il başkanı seçildi.

Kongreye, MHP'li ilçe ve belde belediye başkanları, teşkilat mensupları, siyasi parti temsilcileri ile partililer katıldı.