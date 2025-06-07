MHP, AK Parti ve DEM Parti ile bayramlaştı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla, AK Parti ve DEM Parti heyetleri ile bayramlaştı.

MHP Genel Merkezi'ndeki bayramlaşmaya ilk olarak DEM Parti heyeti geldi. Heyeti, MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin, MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet ağırladı.

DEM Parti heyeti Van Milletvekili Zülküf Uçar başkanlığındaki, MYK üyesi Cemile Turhallı Balsak, PM üyesi Fatma Koçyiğit Öner'den oluştu.

Uçar, bayramların barış, demokrasi, kardeşliğin ve kucaklaşmanın sağlandığı süreçler olduğunu belirterek, özellikle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı konuşma ve 27 Şubat'ta yapılan çağrı sonrasında barışa dair güçlü bir iradenin açığa çıktığını söyledi.

Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin Uçar, "Bu güçlü iradeyi sahiplenme noktasında DEM Parti olarak bizler de en temel sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. Çünkü bu güçlü iradenin ortaya çıkması, toplumun da beklentisiydi. Bu iradeye toplum da sahip çıkıyor." ifadesini kullandı.

Uçar, barışa ve demokrasiye sahip çıkılması gereken bir sürecin içerisinde olunduğunu vurgulayarak, "Sayın Bahçeli'nin komisyon noktasındaki çıkışı da çok değerliydi. Komisyonun kurulması hem sürecin toplumsallaşması hem de bu sürecin hukuki boyutuyla zeminini sağlamlaştırma açısından önemliydi. Bizim de en temel mücadele ve talep noktasında oluşması gerektiğini düşündüğümüz bir alan. Bu noktada tekrardan bu sürecin barışa, demokrasiye, kardeşliğe evrilmesini umut ediyoruz. DEM Parti olarak da bunun mücadelesini her alanda en temel sorumluluğumuz olarak kabul edip yürütmeye devam edeceğiz." dedi.

"Çözüm yeri Meclis"

Zühal Topcu ise "Terörsüz Türkiye" sürecinin MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin çağrısı ile başladığına ancak bu konunun sadece MHP eliyle yürütülebilecek bir mesele değil, tüm tarafların desteğini gerektiren bir süreç olduğuna dikkati çekti.

DEM Parti'nin de sürece önemli bir destek verdiğine işaret eden Topcu, Bahçeli'nin, dün Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, tüm siyasi partilerin bu sürece destek vermesi çağrısında bulunduğunu anımsattı.

Topcu, millet için bir şeyler yapmaya çalıştıklarının altını çizerek, "Çözüm yeri de aslında Meclis, yani orada bir uzlaşı içine girilmesi lazım. Artık kangren haline gelen bu problemin de çözülmesi lazım. Çok güzel başlangıçlar yapıldı ve devam da ediyor aslında. Kimlerin ne yaptığı, nasıl bir çaba içerisinde olduğu noktasında bütün gayretler de görülüyor. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Yani iyi niyetten yaptığınız katkılardan dolayı da onu da özellikle belirtmek istiyoruz. Zaten artık Meclis'e de geçtikten sonra olayın daha hızlı bir şekilde devam edeceğini de düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Ortak bir akıl var artık"

Uçar'ın ziyaret sonundaki, "Umuyoruz ki bir sonraki bayrama Türkiye'ye, Türkiye'deki bütün halklara yeni bir bayramı kazandırabiliriz, buna hep birlikte ulaşabiliriz." sözleri üzerine Topcu, "Sayın Devlet Bahçeli ve özellikle Sayın Cumhurbaşkanı desteklerini beyan ettiler. Ortak bir akıl var artık. Bence bu işin çözüme ulaşacağını da rahatlıkla söyleyebiliriz." şeklinde yanıt verdi.

Bayramlaşmanın ardından Topcu, DEM Parti heyetine MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye edilen eşyaların bulunduğu, "Ziya Gökalp Kültür ve Sanat Sergi Salonu"nu gezdirerek, bilgi verdi.

AK Parti heyetinin bayramlaşma ziyareti

DEM Parti'nin ardından MHP Genel Merkezi'ne AK Parti heyeti ziyarette bulundu. Heyeti, Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK üyesi Turan Şahin, MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir'den oluşan heyet ağırladı.

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli'nin başkanlığında, Genel Merkez Kadın Kolları MKYK üyesi Saniye Enfiyeci, Genel Merkez Gençlik Kolları MKYK üyesi Muhammet Abdülkadir Kadirlioğlu'nun yer aldığı heyetin ziyaretinde Topcu, bayramların birlik, beraberlik ve dayanışmanın kuvvetlendiği dönemler olduğunu söyledi.

Sürekli ise Bahçeli'nin mesaisine başlamasından, "Terörsüz Türkiye" konusunda yaptığı katkılardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Terörsüz Türkiye konusunda geldiğimiz nokta mutluluk verici. İnşallah kardeşlik süreci pekişerek devam edecek ve süreç planlandığı gibi nihayete erdiğinde ülkemizde, bu sorunu da bir daha açılmamak üzere kapatmış olacağız ve kardeşliğimizi, birlik beraberliğimiz geleceğimizi teminat altına alacak." şeklinde konuştu.

"Hızlı bir biçimde ikinci adımların atılmasına yönelik çalışmalar olacak"

Bunun üzerine Zühal Topcu, Devlet Bahçeli'nin Alparslan Türkeş'in kabir ziyaretinde yaptığı açıklamalara atıfta bulunarak, süreçte Meclis aşamasına geçildiğine vurgu yaptı.

Komisyon kurulup takip edileceğini ve silahların da teslimiyle yazın sürecin büyük ölçüde tamamlanacağını belirten Topcu, şu ifadeleri kullandı:

"Hızlı bir biçimde ikinci adımların atılmasına yönelik çalışmalar olacak. Yani önemli bir mesafe katedilmiş olacak aslında. Bunun için de iki lidere de teşekkür ediyoruz. Ama tabii burada Sayın Devlet Bahçeli'nin 'herkesin Türkiye Partisi olması lazım' çağrısı çok önemli. Bu süreçte katkı koyan bütün partiler için de çok önemli sorumluluklar getiriyor. Şimdiden hepsine de teşekkür etmemiz gerekiyor aslında. Yani bu bir takım çalışması. Bir çağrıyla başladı, ondan sonra önemli bir destek gördü, Cumhur İttifakı olarak ve arkadan da diğer partilerden de yapılan destek çağrıları çok önemli mesafeler katettirdi."

"İnşallah parlamentodaki bütün siyasi partilerimizle gençlerimize güzel bir gelecek hazırlayacağız"

Meclis'te yapılacak çalışmaların sürece önemli katkılar sağlayacağının, Türkiye Yüzyılı için çok önemli bir eşiğin geçilmiş olacağının altını çizen Sürekli ise "Devlet Bahçeli çağrısını yaparken, Cumhurbaşkanı'mızın bu çağrıyı desteklemesi çok önemliydi, önemli bir coğrafyada yaşıyoruz. İbn Haldun'un dediği gibi coğrafya kaderdir. Biz de ona göre politikalarımızı şekillendirmeliyiz ve iç cepheyi tahkim etmeliyiz. İnşallah parlamentodaki bütün 'Türkiye Partisi' siyasi partilerimizle birlikte güzel bir gelecek hazırlayacağız gençlerimize." dedi.

Sürekli, "Süreç, çok hızlı ve başarılı da ilerledi. Ramazan Bayramı'ndan bu bayrama çok önemli aşamaları geçerek geldik. Acabalar, soru işaretleri vardı ama her şey olumlu olarak gelişti. Daha da hızlı bir süreçte, yaz ayları olumlu yönde sıcak geçecek." ifadelerini kullandı.

Coğrafya kaderdir sözlerine atıfta bulunan Topcu, "Bu kaderi de değiştirmek lazım. İnanıyoruz, kararlı liderler olduğu müddetçe bu iş bitti, ya olacak ya olacak. Başka türlü yolu yok. Bir devlet kolay kurulmuyor, kolay geliştirilmiyor, çok emek var. Bir tek burada baktığınızda tamam bir şeyler yapılıyor ama bunun bir birikimi var. Tarihi perspektiften bakıldığında herkesin koyduğu bir katkı var. Yani kümülatif bir yapıyı görüyorsunuz. Böyle olduğunda yapılan katkıların heba edilmemesi lazım. Yani bu açıdan bakıldığında önemli adımlar atıldı ve bu da devam edip gidecek inşallah." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı Kerem Ali Sürekli, ziyarette, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e de acil şifalar diledi.