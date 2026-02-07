Haberler

MHP 57. Kuruluş Yıl Dönümünü ATO Congresium'da Kutlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 57. kuruluş yıl dönümünü 9 Şubat Pazartesi günü Ankara ATO Congresium'da düzenleyeceği toplantı ile kutlayacak. Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de katılacağı etkinlikte, MHP'nin siyasi misyonu ve hedefleri vurgulanacak.

(ANKARA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla 9 Şubat Pazartesi günü Ankara ATO Congresium'da "Şanla Şerefle 57. Yıl" temalı toplantı düzenleneceğini açıkladı.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin 8-9 Şubat 1969 tarihlerinde Adana'da kurularak Türk siyaset hayatına girdiğini belirterek, partinin kuruluşundan bu yana savunduğu temel siyasi ilkeleri değiştirmeden yoluna devam ettiğini kaydetti. Yalçın, MHP'nin ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in dinamizmini koruduğunu, Türk siyasetine çözüm odaklı projeler sunduğunu vurguladı.

"Terörsüz Türkiye" adımının, MHP'nin hizmet ve çözüm odaklı siyaset anlayışının bir ürünü olduğunu ifade eden Yalçın, şu değerlendirmelerde bulundu:"

"Türkiye tarihi bir dönemeçtedir ve bu dönemecin güvenle, kazasız belasız aşılması için MHP önemli bir siyasi misyon üstlenmiştir. Görev ağır ise de hedef büyük, gaye kutsaldır. Milli devlet ülküsü, MHP'nin siyaset telakkisine şekil veren temel unsurlardan biridir. MHP'nin siyaset hayatımızdaki müessiriyeti, dayanak ve ilhamını mensubiyet şuurundan almaktadır. MHP, bizzat millete istinat etmekte, milletin sahip olduğu kadim ve ölümsüz değerlere yaslanmaktadır. Türkiye'nin hayatiyeti, milli devlet sürecinin devamına bağlıdır. Şüphe yok ki 'Terörsüz Türkiye'nin kamilen hayata geçirilmesi, milli devlet yapısını da güçlendirecektir."

MHP'nin 57. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek toplantıya Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin de katılarak gündeme ve partinin 57 yıllık siyasi mücadelesine ilişkin bir konuşma yapacağı bildirildi. Toplantının, 9 Şubat Pazartesi günü saat 13.00'te ATO Congresium'da gerçekleştirileceği ve tüm vatandaşların davetli olduğu belirtildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri

TÜVTÜRK'te polisin dövülerek öldürüldüğü kavganın görüntüleri
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Elazığ'da 6 köy karantinaya alındı

Bu kez şap değil! Bir işletmede çıktı, 6 köy karantinaya alındı
Para ödemeden ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı

Bedavaya ev sahibi oldu, gerçek sonradan anlaşıldı
Osmaniye Belediye Başkanı Çenet'ten tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı

Belediye başkanından tepki çeken paylaşım! Silmek zorunda kaldı
Ahmet Necdet Sezer, ünlü sanatçının konserinde görüntülendi

Aylar sonra bakın nerede görüntülendi! İşte son hali
Elazığ'da 6 köy karantinaya alındı

Bu kez şap değil! Bir işletmede çıktı, 6 köy karantinaya alındı
Sahte kadın profili hayatını kararttı: Açlıkla karşı karşıyayım

Sahte kadın profili hayatını kararttı: Açlıkla karşı karşıyayım
Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL

Parasını ne altına ne de gümüşe yatırdı: Aylık kazancı 1 milyon TL