MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için partisinin 55 belediye başkan adayını daha açıkladı.

Durmaz'ın yaptığı yazılı açıklamaya göre, partinin yetkili kurullarının değerlendirmeleri ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 1 il, 5 ilçe ve 49 belde belediye başkan adayı daha belirlendi.

MHP'nin Yozgat Belediye Başkan adayı Ömer Açıkel oldu.