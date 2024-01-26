Üye Girişi
Haberler

MHP, 31 Mart seçimleri için aday listesini açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Afyonkarahisar, Aksaray, Tekirdağ, Bolu ve Gümüşhane'nin ilçe ve beldelerinde adaylıkları kesinleşen 55 kişilik aday listesini açıkladı.

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için Afyonkarahisar, Aksaray, Tekirdağ, Bolu ve Gümüşhane'nin ilçe ve beldelerinde adaylıkları kesinleşen 55 kişilik aday listesini açıkladı.

Durmaz'ın yazılı açıklamasına göre, partinin yetkili kurullarının yaptığı değerlendirmede ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin onayı sonucunda, 31 Mart seçimlerinde 10. etap olarak adaylıkları kesinleşen 2 büyükşehir ilçe, 53 belde belediye başkan adayı belirlendi.

Tekirdağ'ın Murat ve Saray ilçeleri ile Afyonkarahisar Aksaray, Bolu ve Gümüşhane'nin toplam 53 beldesinin adayının açıklandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Güncel

Gümüşhane Tekirdağ MHP Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor CANLI izle! 25 Ocak Perşembe TV8 Survivor HD izleme linki! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 26 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Yalı Çapkını CANLI İZLE! 26 Ocak Yalı Çapkını 55. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! Arka Sokaklar CANLI izle! 26 Ocak Cuma KANAL D Arka Sokaklar yeni bölüm full HD canlı yayın izle! Tehlikeli Yürüyüş filmi oyuncuları kim? Tehlikeli Yürüyüş filmi konusu, oyuncuları ve Tehlikeli Yürüyüş özeti! Sacha Boey gitti mi? SON DURUM! Sacha Boey Bayern Münih'e mi transfer oldu? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 26 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kızılcık Şerbeti Nilay kimdir, kaç yaşında, nereli? Feyza Civelek annesi kimdir, Feyza neden peruk takıyor? Bu akşam Survivor var mı? Bu akşam Survivor yayınlanacak mı, saat kaçta? Bu akşam Survivor All Star yeni bölüm var mı? 27 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 27 Ocak Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Amsterdam'da neler yapılır? Amsterdam'da ne kadar harcanır, ne yenir? Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 48. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Anadolu Efes - Monaco Basket maçı CANLI İZLE! Dolar, Euro ne kadar, kaç TL? 26 Ocak Güncel döviz kuru! 2. dönem okullar ne zaman açılıyor 2024? 2. dönem okullar hangi tarihte, ayın kaçında açılacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title