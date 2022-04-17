MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu istifa etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Merkez Hakem Kurulu Başkanı Dr. Ferhat Gündoğdu, MHK üyeleri ile birlikte Başkanımız Sayın Servet Yardımcı'ya istifasını sunmuştur. Dr. Ferhat Gündoğdu ve kurul üyelerine katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz. Ayrıca Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkan ve üyeleri belirlenerek en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacaktır."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel