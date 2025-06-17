MGÜ'den Türk-Macar Dostluğuna Müsket

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Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi, Macaristan'da Türk-Macar dostluğu kapsamında konser etkinlikleri düzenleyerek iki ülke arasındaki kültürel ilişkileri ve üniversiteler arası işbirliğini güçlendiriyor.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi (MGÜ), Macaristan'ın Budapeşte ve Sarospatak şehirlerinde Türk-Macar dostluğu kapsamında üniversiteler arası işbirliği ve konser etkinlikleri düzenledi.

MGÜ'den yapılan açıklamaya göre, Macaristan'ın Sarospatak kentinde düzenlenen "Türk-Macar Ezgileri Konseri", Türkiye ile Macaristan arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesi ve müzik aracılığıyla halklar arası diyaloğun güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Özden, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtaslan ve üniversitenin öğretim elemanları Prof. Gökhan Aybulus ve Öğr. Gör. Kenan Savaş konser verdi.

Uzun yıllar Türkiye'de görev yapan Macaristan'ın önde gelen keman sanatçılarından İldigo Moog da konserde Gökhan Aybulus ile Bela Bartok'un Rumen Dansları isimli eserini seslendirdi.

Dinleyicilerin büyük beğenisini kazanan konser, içeriği ve sanatsal düzeyi ile Sarospatak kentinin köklü kültürel mirasıyla uyum içinde gerçekleşti.

Üniversiteler arası işbirliği

Rektör Prof. Dr. Erhan Özden, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Kurtaslan ve beraberindeki heyet, ziyaret kapsamında Macaristan'da University of Tokaj-Hegyalja Egyetem ve The Sarospatak Reformed Theological Academy'e resmi ziyaretlerde bulundu.

Görüşmelerde, halihazırda yürütülen işbirliklerinin değerlendirilmesinin yanı sıra gelecekte planlanan ortak projeler, akademik değişim programları ve kültürel etkinlikler konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretler kapsamında, iki üniversitenin rektörleri ile Sarospatak Belediye Başkanı Dr. Farkas Szabolcs da hazır bulundu.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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