MGM: Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 4-12 derece üzerine çıkacak - Haberler

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MGM: Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 4-12 derece üzerine çıkacak

Demirören Haber Ajansı - Ünsal Yücel - Güncel
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MGM: Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinin 4-12 derece üzerine çıkacak

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce hava sıcaklıklarının, Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.

METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce hava sıcaklıklarının, Marmara Bölgesi'nde mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceği açıklandı.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarının artarak, Marmara Bölgesi'nde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 4 ile 12 derece üzerinde seyredeceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının İstanbul'da 27-33, Edirne'de 32-35, Sakarya'da 32-37 derece olması tahmin ediliyor.


Demirören Haber Ajansı / Ünsal Yücel - Güncel

Marmara Bölgesi, Meteoroloji, İstanbul, Sakarya, Güncel, Haberler

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