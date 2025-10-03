MGM'den Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

(ANKARA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yurdun batı bölgelerinde etkili olması beklenen kuvvetli sağanak yağış ve fırtınaya karşı vatandaşları uyardı. Marmara, Ege ve Batı Karadeniz'de yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Yagışların pazar günü büyük ölçüde sona ermesi bekleniyor.

MGM tarafından yapılan tahminlere göre, bugün yurdun kuzey ve batı kesimlerinin, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu ve Batı Karadeniz'in batısının aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın batısı ile Ege'nin güney ve batısında yerel kuvvetli, Muğla kıyılarında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarların genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yurdun batı ve iç kesimlerinde yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar Marmara'nın batısı; Edirne, Çanakkale, Balıkesir, Kırklareli ve Tekirdağ'da görülecek. Kıyı Ege'de İzmir, Aydın, Muğla, Denizli'nin güney ve batısı kuvvetli, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz, Dalaman, Ortaca, Fethiye ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Kuvvetli güneyli rüzgar ve fırtına ile birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel küçük çaplı dolu ve kıyı şeridinde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Marmara, Ege, Batı Karadeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısında yarın sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanaklar etkili olacak. Yağışların özellikle Marmara'nın kuzeyi, İstanbul, Edirne, Tekirdağ çevreleri ile Batı Karadeniz'in kıyı kesimlerinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu'nun iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. Akdeniz kıyılarında güneşli bir gün öne çıkarken, bölgenin iç kesimlerinde yer yer bulutlanmalar görülecek.

Yurt genelinde pazar günü hava büyük ölçüde açacak. Marmara ve Ege'de yağışlar sona ererken, yurdun büyük bölümünde parçalı ve az bulutlu, açık bir hava etkili olacak. İç Anadolu, Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde güneşli bir gün beklenirken, Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yer yer bulut geçişleri görülecek. Hava sıcaklıklarının pazar günü yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.